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Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Испания

Пока ему ничего неизвестно

Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого "Фенербахче".

"Меня хочет подписать "Фенербахче"? Я пока ничего об этом не знаю", - приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal.

После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в "Фенербахче".

Действующий контракт Роберта с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.

В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.
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Роберт Левандовский Фенербахче (Стамбул) Барселона
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Комментарии
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Dr. House (Поділля)
03.06.2024 в 10:43
Роберте, навіщо тобі ці турки? Ти ще не до кінця виконав свою місію по доведенню до цугундера керівництва Барси
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Комментарии 4
Dr. House (Поділля)
03.06.2024 в 10:43
Роберте, навіщо тобі ці турки? Ти ще не до кінця виконав свою місію по доведенню до цугундера керівництва Барси
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0
0
avatar
Сampeón
03.06.2024 в 10:21
"де твій золотий м'яч, Роберт?"
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2
0
La Scala (Milano)
03.06.2024 в 10:27
Мессі вкрав
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1
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La Scala (Milano)
03.06.2024 в 10:21
Перейшовши в Фенербахче у Леві буде ще шанс виграти титул. З Барсою в нього такого шансу вже не буде, але навіщо йому той Фенер, хіба що , щоб попрацювати з Моуром. Ще два роки контракту, може спокійненько дограти до кінця контракту, а потім вже піти вільним агентом, куди захоче. 37 років на той час це ще буде не завершення кар'єри
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