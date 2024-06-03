Испания
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Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью
Пока ему ничего неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого "Фенербахче". "Меня хочет подписать "Фенербахче"? Я пока ничего об этом не знаю", - приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal. После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в "Фенербахче". Действующий контракт Роберта с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.
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Dr. House (Поділля)
03.06.2024 в 10:43
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