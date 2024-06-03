Левандовский прокомментировал слухи о переходе в новый клуб Моуринью

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовски отреагировал на интерес со стороны турецкого "Фенербахче".

"Меня хочет подписать "Фенербахче"? Я пока ничего об этом не знаю", - приводит слова 35-летнего поляка Barca Universal.

После назначения на тренерский мостик Жозе Моуринью, в СМИ появилась информация о потенциальном трансфере Левандовского в "Фенербахче".

Действующий контракт Роберта с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.

В ушедшем сезоне Левандовский отметился 19 забитыми мячами и 8 результативными передачами в 35 матчах.