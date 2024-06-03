Полузащитник Оливер Торрес покидает Севилью

После пяти лет своего пребывания в составе "Севильи", команду свободным агентом покидает ее полузащитник Оливер Торрес. Всего испанец за "нервионцев" провел 201 матч во всех турнирах. Только двое игроков нынешнего основного состава "Севильи" провели больше поединков за клуб, чем полузащитник - Хесус Навас и Лукас Окампос.

Концовка сезона для Оливера Торреса не задалась, поскольку он получил травму плеча и в итоге был вынужден досрочно завершить сезон. Всего в нынешней кампании игрок провел 35 матчей и отдал 2 результативные передачи.

Добавим, что Оливер Торрес за время своего пребывания в "Севилье" дважды выигрывал Лигу Европы (2020 и 2023 г.).