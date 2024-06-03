Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья проявляет интерес к защитнику Лас-Пальмаса
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
С приходом в тренерское кресло "Севильи" Гарсии Пименты, клуб начал поиски игроков, которые могут усилить состав команды. Руководство "нервионцев" обратило внимание на бывший клуб нового руководителя - "Лас-Пальмас".
Сауль Коко провел выдающийся сезон в составе "желтых" и игроком интересуются немало команд из Примеры. Также у центрального защитника контракт завершается через год и он оказался в той ситуации когда ему надо продлить соглашение, но его агент заявляет, что футболист ждет более выгодного предложения от "Лас-Пальмаса". Впрочем, интерес со стороны Гарсии Пименты может склонить чашу весов в пользу перехода в стан "нервионцев".
Добавим, что Сауль Коко в этом сезоне провел 31 матч и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.
Популярное сейчас
- Германия - Украина. Анонс и прогноз товарищеского матча на 3.06.2024
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборных
- Мбаппе подписал контракт с Реалом, Оболонь и Верес сохранили прописку в УПЛ. Главные новости за 2-е июня
- Лунин подтвердил, что не сыграет в финале Лиги чемпионов
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО