Севилья проявляет интерес к защитнику Лас-Пальмаса

С приходом в тренерское кресло "Севильи" Гарсии Пименты, клуб начал поиски игроков, которые могут усилить состав команды. Руководство "нервионцев" обратило внимание на бывший клуб нового руководителя - "Лас-Пальмас".

Сауль Коко провел выдающийся сезон в составе "желтых" и игроком интересуются немало команд из Примеры. Также у центрального защитника контракт завершается через год и он оказался в той ситуации когда ему надо продлить соглашение, но его агент заявляет, что футболист ждет более выгодного предложения от "Лас-Пальмаса". Впрочем, интерес со стороны Гарсии Пименты может склонить чашу весов в пользу перехода в стан "нервионцев".

Добавим, что Сауль Коко в этом сезоне провел 31 матч и отметился одним забитым мячом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 4 млн евро.