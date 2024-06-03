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Фати: я уверен, что Флик добьётся успеха в Барселоне
Мнение воспитанника "сине-гранатовых"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вингер "Барселоны" Ансу Фати оценил назначение Ханса-Дитера Флика на должность наставника каталонского клуба.
"Флик? У меня была возможность встретиться с ним в "Брайтоне". Однажды он приезжал в клуб, я смог встретиться с ним, поприветствовать его и пожать ему руку. Желаю Вам всего наилучшего. Он перешел в лучший клуб мира, и я уверен, что он добьется успеха.
Я молодой игрок, в клубе уже много лет, и для меня играть за "Барсу" - моя самая большая мечта. Каждый раз, когда у меня появляется шанс - я стараюсь сделать все возможное. Иногда получается лучше, иногда - хуже, но я стараюсь бороться и делать все возможное для команды, клуба и болельщиков", - сказал испанец в интервью Mundo Deportivo.
Напомним, последний сезон Фати провёл в аренде в английском "Брайтоне".
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