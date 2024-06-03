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Реал сегодня объявит о трансфере Килиана Мбаппе - L'Equipе
Официальное заявление уже на носу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" сегодня сделает официальное о трансфере экс-нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом информирует L'Equipe.
При этом издание отмечает, что презентация Килиана состоится уже после завершения выступления сборной Франции на чемпионате Европы-2024, так как предстоящий турнир является для игрока главным приоритетом на данный момент.
Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт Мбаппе со "сливочными" рассчитан на 5 лет – до июня 2029 года. Присоединится француз к мадридскому "Реалу" в качестве свободного агента.
В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 48 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.
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