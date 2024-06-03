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Реал сегодня объявит о трансфере Килиана Мбаппе - L'Equipе

Испания

Официальное заявление уже на носу

Реал сегодня объявит о трансфере Килиана Мбаппе - L'Equipе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" сегодня сделает официальное о трансфере экс-нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом информирует L'Equipe.

При этом издание отмечает, что презентация Килиана состоится уже после завершения выступления сборной Франции на чемпионате Европы-2024, так как предстоящий турнир является для игрока главным приоритетом на данный момент.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что контракт Мбаппе со "сливочными" рассчитан на 5 лет – до июня 2029 года. Присоединится француз к мадридскому "Реалу" в качестве свободного агента.

В прошлом сезоне Мбаппе принял участие в 48 матчах, в которых забил 44 гола и отдал 10 результативных передач.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе трансфер
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Бураков
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