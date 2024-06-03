Фати - об аренде из Барселоны в Брайтон: Всё, что я делал - не ценилось

Испанский вингер "Барселоны" Ансу Фати рассказал о решении уйти в аренду в "Брайтон" прошлым летом.

"Есть люди, которые считают, что Ансу травмирован, а на самом деле я два года не получал травм. У меня была лишь небольшая травма, но о ней по-прежнему говорят. В прошлом году я отыграл весь сезон и не пропустил ни одной игры.

Аренда в "Брайтон"? Я решил сделать в своей карьере шаг, который, как я чувствовал, должен был сделать.

Чувствовал, что всё, что делаю - не ценится, и поэтому решил сменить команду. Я следил за "Барсой" издалека, и всегда желаю клубу и команде всего наилучшего", - передаёт слова испанца Mundo Deportivo.