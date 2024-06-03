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Источник: Реал договорился о продлении контракта с опытным защитником
Ветераны всё ещё в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Реала" Лукас Васкес близок к продлению контракта с мадридским клубом.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли окончательной договорённости, и в скором времени проведут встречу, на которой будет официально объявлено о продолжении сотрудничества на ещё один сезон - до июня 2025 года.
Васкес - воспитанник "Реала". В прошлом сезоне 32-летний латераль записал на свой счёт 3 гола и 8 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.
????⚪️ Lucas Vázquez and Real Madrid have reached total agreement on new contract valid until June 2025.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2024
Final meeting expected to fix details and sign the contract, same as Luka Modrić.
Vázquez, staying at Real Madrid for one more season — confirmed and here we go. pic.twitter.com/WKQcawNB6p
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