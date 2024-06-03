Источник: Реал договорился о продлении контракта с опытным защитником

Защитник "Реала" Лукас Васкес близок к продлению контракта с мадридским клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли окончательной договорённости, и в скором времени проведут встречу, на которой будет официально объявлено о продолжении сотрудничества на ещё один сезон - до июня 2025 года.

Васкес - воспитанник "Реала". В прошлом сезоне 32-летний латераль записал на свой счёт 3 гола и 8 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.