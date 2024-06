Источник: Реал договорился о продлении контракта с опытным защитником

Защитник "Реала" Лукас Васкес близок к продлению контракта с мадридским клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли окончательной договорённости, и в скором времени проведут встречу, на которой будет официально объявлено о продолжении сотрудничества на ещё один сезон - до июня 2025 года.

Васкес - воспитанник "Реала". В прошлом сезоне 32-летний латераль записал на свой счёт 3 гола и 8 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.

????⚪️ Lucas Vázquez and Real Madrid have reached total agreement on new contract valid until June 2025.



Final meeting expected to fix details and sign the contract, same as Luka Modrić.



Vázquez, staying at Real Madrid for one more season — confirmed and here we go. pic.twitter.com/WKQcawNB6p