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Источник: Реал договорился о продлении контракта с опытным защитником

Испания

Ветераны всё ещё в деле

Источник: Реал договорился о продлении контракта с опытным защитником

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Реала" Лукас Васкес близок к продлению контракта с мадридским клубом.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже достигли окончательной договорённости, и в скором времени проведут встречу, на которой будет официально объявлено о продолжении сотрудничества на ещё один сезон - до июня 2025 года.

Васкес - воспитанник "Реала". В прошлом сезоне 32-летний латераль записал на свой счёт 3 гола и 8 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.

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Реал (Мадрид) контракт Лукас Васкес
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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