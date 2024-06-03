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Мбаппе за переход в Реал получит 100 млн евро подъемных. Также названа зарплата игрока
Француз не прогадал в финансовом плане
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" официально объявил о подписании 25-летнего французского форварда Килиана Мбаппе. Француз перешел в мадридский клуб на правах свободного агента.
Авторитетное британское издание Sky Sports сразу же выдало финансовые условия контракта игрока.
По данным источника, Мбаппе получит от "Реала" солидный бонус за подписание контракта – 85 миллионов фунтов стерлингов (100 млн евро).
Также отмечается, что Килиан подписал контракт до 2029 года и за один сезон будет получать зарплату в размере 12.8 миллиона фунтов стерлингов (15 млн евро).
Ожидается, что француз не поедет на презентацию в Мадрид, которая запланирована на четверг Поскольку сейчас Мбаппе тренируется со сборной Франции в преддверии Евро-2024
Напомним, с момента перехода из "Монако" в 2018 году Килиан провел 306 игр за французский клуб, в которых забил 255 голов и отдал 108 результативных передач. А уже по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента
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