Мбаппе - о переходе в Реал: Мечта осуществилась

Сегодня, 3 июня, мадридский "Реал" официально объявил о подписании Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Французский форвард поделился своими эмоциями:

"Мечта осуществилась. Я так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты - "Реал Мадрид". Никто не может понять меня, насколько я сейчас взволнован.

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Не могу дождаться встречи с вами и благодарю за вашу невероятную поддержку".