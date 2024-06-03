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Мбаппе - о переходе в Реал: Мечта осуществилась
Игрок поделился своими эмоциями
Фото: https://twitter.com/PSG_inside
Сегодня, 3 июня, мадридский "Реал" официально
Французский форвард поделился своими эмоциями:
"Мечта осуществилась. Я так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты - "Реал Мадрид". Никто не может понять меня, насколько я сейчас взволнован.Читайте такжеSofascore: Лунин - в команде сезона 2023/24 Лиги чемпионов
Не могу дождаться встречи с вами и благодарю за вашу невероятную поддержку".
Напомним, по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен Жермен".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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03.06.2024 в 22:10
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