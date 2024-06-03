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Мбаппе - о переходе в Реал: Мечта осуществилась

Испания

Игрок поделился своими эмоциями

Мбаппе - о переходе в Реал: Мечта осуществилась

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Сегодня, 3 июня, мадридский "Реал" официально объявил о подписании Килиана Мбаппе в качестве свободного агента.

Французский форвард поделился своими эмоциями:

"Мечта осуществилась. Я так счастлив и горд присоединиться к клубу моей мечты - "Реал Мадрид". Никто не может понять меня, насколько я сейчас взволнован.

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Не могу дождаться встречи с вами и благодарю за вашу невероятную поддержку".

Напомним, по окончании сезона 2023-24 Мбаппе покинул "Пари Сен Жермен".

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 22:10
А псж був клуб-пар@ша...Ну так ніжно меседж послав французам..)))
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.06.2024 в 22:10
А псж був клуб-пар@ша...Ну так ніжно меседж послав французам..)))
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avatar
Timothy (Павлодар)
03.06.2024 в 21:52
Что-то наподобие Роналдо-зубастика будет в Реале
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