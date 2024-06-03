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Опытный защитник Атлетико Мадрид летом покинет команду как свободный агент - Романо
Стефан Савич, вероятно, летом покинет испанский клуб
Be Soccer
Защитник "Атлетико Мадрид" Стефан Савич покинет свою команду этим летом в качестве свободного агента.
По информации Фабрицио Романо, 32-летний футболист, чей контракт с клубом должен был действовать до июня 2025 года, хотел покинуть команду, и "Атлетико" согласился на его просьбу.
Савич присоединился к испанской команде в 2015 году. За это время он сыграл за клуб 297 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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