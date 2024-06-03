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Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону
Нико Уильямс заинтересовал испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Барселона летом намерена усилить состав своей команды на будущий сезон.
По информации издания Sport, приоритетным трансфером для «Барселоны» является вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс.
Представители испанского клуба уже связались с игроком, сообщив ему о намерении выкупить его за 50 миллионов евро. Но футболиста попросили подождать, пока руководство «Барселоны» решит некоторые финансовые вопросы.
Нико в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 12 ассистов в 31 матча.
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