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Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону

Испания

Нико Уильямс заинтересовал испанский клуб

Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Барселона летом намерена усилить состав своей команды на будущий сезон.

По информации издания Sport, приоритетным трансфером для «Барселоны» является вингер «Атлетик Бильбао» Нико Уильямс.

Представители испанского клуба уже связались с игроком, сообщив ему о намерении выкупить его за 50 миллионов евро. Но футболиста попросили подождать, пока руководство «Барселоны» решит некоторые финансовые вопросы.

Нико в Ла Лиге в прошлом сезоне забил 5 голов и отдал 12 ассистов в 31 матча.

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Атлетик (Бильбао) Барселона Нико Уильямс
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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