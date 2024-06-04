  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Касильяс: не знаю, выиграл ли Реал ЛЧ 1 июня или при подписании Мбаппе
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Касильяс: не знаю, выиграл ли Реал ЛЧ 1 июня или при подписании Мбаппе

Испания
Обновлено

Легенда "сливочных" одобряет

Касильяс: не знаю, выиграл ли Реал ЛЧ 1 июня или при подписании Мбаппе

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс поделился своим мнением о трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

"Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.

Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку", - написал Касильяс в социальной сети X (ранее - Twitter).

Напомним, вчера Килиан Мбаппе официально перешёл в мадридский "Реал". Стороны заключили контракт сроком на пять лет.

По теме
yellow-arrow
Неймар: обожаю Винисиуса. Золотой мяч - его
yellow-arrow
Звездный вингер Атлетик Бильбао может перейти в Барселону
yellow-arrow
"Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Икер Касильяс Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости