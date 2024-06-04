Касильяс: не знаю, выиграл ли Реал ЛЧ 1 июня или при подписании Мбаппе

Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс поделился своим мнением о трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.

"Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.

Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку", - написал Касильяс в социальной сети X (ранее - Twitter).