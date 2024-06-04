Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Касильяс: не знаю, выиграл ли Реал ЛЧ 1 июня или при подписании Мбаппе
Легенда "сливочных" одобряет
Faisal HQ / Автор неизвестен
Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс поделился своим мнением о трансфере Килиана Мбаппе в мадридский клуб.
"Я вот не знаю, выиграли ли мы ЛЧ в субботу или сегодня, подписав Мбаппе.
Добро пожаловать в лучший клуб мира, Килиан. Прийти к своему счастью никогда не поздно. С тобой начинается путешествие к 16-му кубку", - написал Касильяс в социальной сети X (ранее - Twitter).
Напомним, вчера Килиан Мбаппе официально перешёл в мадридский "Реал". Стороны заключили контракт сроком на пять лет.
Популярное сейчас
- Контрольный матч. Германия - Украина 0:0. Сине-желтые выдерживают бешеное давление Бундестим
- Канцлер Шольц посетил матч Германия - Украина. ФОТО
- Германия – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Гендиректор Боруссии Д: Реал заплатил за Беллингема гораздо больше, чем 103 млн евро
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО