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Неймар: обожаю Винисиуса. Золотой мяч - его
Подбодрил соотечественника
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар оценил шансы вингера "Реала" Винисиуса Жуниора на получение "Золотого мяча".
"Очевидно, "Золотой мяч" - его. Болею за Винисиуса. Я отправил сообщение ему и до финала, и после него. Это парень, которого я обожаю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он обязательно получит "Золотой мяч".
Он выглядит невероятно, неся флаг нашей страны по всему миру. Мы очень рады и болеем за него, – сказал Неймар в интервью Globo Esporte.
В минувшем сезоне Винисиус отметился 24 голами и 9 ассистами в 39 матчах во всех турнирах.
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