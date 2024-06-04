Неймар: обожаю Винисиуса. Золотой мяч - его

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар оценил шансы вингера "Реала" Винисиуса Жуниора на получение "Золотого мяча".

"Очевидно, "Золотой мяч" - его. Болею за Винисиуса. Я отправил сообщение ему и до финала, и после него. Это парень, которого я обожаю. Отличный друг, которого мне подарил футбол. Он обязательно получит "Золотой мяч".

Он выглядит невероятно, неся флаг нашей страны по всему миру. Мы очень рады и болеем за него, – сказал Неймар в интервью Globo Esporte.