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"Не могу дождаться увидеть, как ты зажжёшь на Бернабеу". Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал
Кумир француза не оставил без внимания это событие
EURO
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился в социальных сетях к Килиану Мбаппе после его перехода в мадридский "Реал".
"Моя очередь смотреть. Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на "Бернабеу". Вперёд, Мадрид!, — написал Роналду в Instagram под постом француза.
Напомним, вчера
В своих интервью Килиан не раз называл Роналду своим футбольным кумиром. В составе "Реала" Криштиану выступал с 2009 по 2018 год.
Ronaldo deixou uma mensagem a Mbappé ???? pic.twitter.com/WLam7Edqbu— B24 (@B24PT) June 3, 2024
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