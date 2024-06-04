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"Не могу дождаться увидеть, как ты зажжёшь на Бернабеу". Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал

Испания

Кумир француза не оставил без внимания это событие

"Не могу дождаться увидеть, как ты зажжёшь на Бернабеу". Роналду отреагировал на переход Мбаппе в Реал

EURO

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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду обратился в социальных сетях к Килиану Мбаппе после его перехода в мадридский "Реал".

"Моя очередь смотреть. Не могу дождаться, когда увижу, как ты зажжешь на "Бернабеу". Вперёд, Мадрид!, — написал Роналду в Instagram под постом француза.

Напомним, вчера "сливочные" официально объявили о подписании пятилетнего контракта с Мбаппе.

В своих интервью Килиан не раз называл Роналду своим футбольным кумиром. В составе "Реала" Криштиану выступал с 2009 по 2018 год.

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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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