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Мбаппе получит от Реала подписной бонус в размере 150 млн евро. Сумму клуб выплатит не сразу

Испания

Решили разделить на части

Мбаппе получит от Реала подписной бонус в размере 150 млн евро. Сумму клуб выплатит не сразу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новичок "Реала" Килиан Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, эту сумму мадридский клуб будет выплачивать до 2029 года - в течение пяти лет контракта. Зарплата французского форварда за один сезон будет составлять 15 млн. евро.

Напомним, 3 июня Мбаппе был официально представлен новым игроком "Реала". К "сливочным" Килиан присоединился на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач в 48 матчах в составе "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах.

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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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