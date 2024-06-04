Мбаппе получит от Реала подписной бонус в размере 150 млн евро. Сумму клуб выплатит не сразу

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, эту сумму мадридский клуб будет выплачивать до 2029 года - в течение пяти лет контракта. Зарплата французского форварда за один сезон будет составлять 15 млн. евро.

Напомним, 3 июня Мбаппе был официально представлен новым игроком "Реала". К "сливочным" Килиан присоединился на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Мбаппе забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач в 48 матчах в составе "Пари Сен-Жермен" во всех турнирах.