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Хави хотел заменить Левандовского на Довбика в Барселоне. Против трансфера выступил Лапорта

Испания
Обновлено

И не только президент

Хави хотел заменить Левандовского на Довбика в Барселоне. Против трансфера выступил Лапорта

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В "Барселоне" рассматривали вариант с подписанием нападающего "Жироны" Артёма Довбика.

По информации издания Diario Sport, бывший наставник каталонского клуба Хави планировал избавиться от Роберта Левандовского, и приобрести на место основного центрфорварда другого игрока. Особо специалист выделил перед руководством именно Довбика.

Для осуществления этой сделки "Барсе" требовалось продать Левандовского, однако поляк отказался покидать клуб.

На стороне Левандовского также выступили президент Жоан Лапорта и спортивный директор Деку.

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Напомним, что Артём Довбик стал лучшим бомбардиром по итогам прошлого сезона Ла Лиги. Украинец забил 24 гола.

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