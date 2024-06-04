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41-летний Пепе Рейна покинул Вильярреал. На этом карьера кипера вряд ли завершится

Испания

Неугомонный испанец

41-летний Пепе Рейна покинул Вильярреал. На этом карьера кипера вряд ли завершится

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Вильярреал" официально объявил об уходе голкипера Пепе Рейны в связи с истечением срока его контракта.

"Теперь мне необходимо найти место для написания заключительной главы. Чувствую, что я готов и полон мотивации сделать это", - написал ветеран в соцсетях.

В прошлом сезоне Рейна отыграл за "субмарину" 12 матчей, пропустив 15 голов.

Наиболее всего вратарь запомнился своими выступлениями в составе "Ливерпуля", "Наполи" и "Барселоны" (чьим воспитанником он является).
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Пепе Рейна Вильярреал
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Опубликовал: Александр Бураков
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