41-летний Пепе Рейна покинул Вильярреал. На этом карьера кипера вряд ли завершится

Вильярреал" официально объявил об уходе голкипера Пепе Рейны в связи с истечением срока его контракта.

"Теперь мне необходимо найти место для написания заключительной главы. Чувствую, что я готов и полон мотивации сделать это", - написал ветеран в соцсетях.

В прошлом сезоне Рейна отыграл за "субмарину" 12 матчей, пропустив 15 голов.

Наиболее всего вратарь запомнился своими выступлениями в составе "Ливерпуля", "Наполи" и "Барселоны" (чьим воспитанником он является).