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41-летний Пепе Рейна покинул Вильярреал. На этом карьера кипера вряд ли завершится
Неугомонный испанец
Getty Images/Global Images Ukraine
Вильярреал" официально объявил об уходе голкипера Пепе Рейны в связи с истечением срока его контракта. "Теперь мне необходимо найти место для написания заключительной главы. Чувствую, что я готов и полон мотивации сделать это", - написал ветеран в соцсетях. В прошлом сезоне Рейна отыграл за "субмарину" 12 матчей, пропустив 15 голов. Наиболее всего вратарь запомнился своими выступлениями в составе "Ливерпуля", "Наполи" и "Барселоны" (чьим воспитанником он является).
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Опубликовал: Александр Бураков
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