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Хавбек Ман Сити Ковачич: карьера Модрича неповторима
Комплименты своему соотечественнику
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич высказался о своем партнёре по сборной Хорватии - Луке Модриче. " У Модрича неповторимая карьера. Нам повезло, что он у нас есть. Когда он завершит карьеру - мы почувствуем его влияние. Лука – феномен, самый возрастной игрок "Реала" который продолжает играть важную роль в команде. Не знаю, возможно ли заменить его здесь, в Хорватии. Понадобится много игроков, целая команда" – сказал 30-летний Ковачич в интервью AS. Напомним, Ковачич и Модрич вместе выступали за мадридский "Реал" с 2015 по 2019 год.
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Источник:As
Опубликовал: Александр Бураков
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