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Хавбек Ман Сити Ковачич: карьера Модрича неповторима

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Хавбек Ман Сити Ковачич: карьера Модрича неповторима

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич высказался о своем партнёре по сборной Хорватии - Луке Модриче.

" У Модрича неповторимая карьера. Нам повезло, что он у нас есть. Когда он завершит карьеру - мы почувствуем его влияние.

Лука – феномен, самый возрастной игрок "Реала" который продолжает играть важную роль в команде. Не знаю, возможно ли заменить его здесь, в Хорватии. Понадобится много игроков, целая команда" – сказал 30-летний Ковачич в интервью AS.

Напомним, Ковачич и Модрич вместе выступали за мадридский "Реал" с 2015 по 2019 год.
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Лука Модрич Матео Ковачич Национальная сборная Хорватии
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Опубликовал: Александр Бураков
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