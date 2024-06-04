Хавбек Ман Сити Ковачич: карьера Модрича неповторима

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич высказался о своем партнёре по сборной Хорватии - Луке Модриче.

" У Модрича неповторимая карьера. Нам повезло, что он у нас есть. Когда он завершит карьеру - мы почувствуем его влияние.

Лука – феномен, самый возрастной игрок "Реала" который продолжает играть важную роль в команде. Не знаю, возможно ли заменить его здесь, в Хорватии. Понадобится много игроков, целая команда" – сказал 30-летний Ковачич в интервью AS.

Напомним, Ковачич и Модрич вместе выступали за мадридский "Реал" с 2015 по 2019 год.