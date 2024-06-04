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Мбаппе - о переходе в Реал: Я очень счастлив, поэтому могу играть намного лучше
Игрок выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Новый игрок "Реала" Килиан Мбаппе выступил на своей первой пресс-конференции после перехода в испанский клуб.
"Я счастлив. Я очень счастлив, вы можете видеть эту улыбку на моем лице, а потому могу играть намного лучше".
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"Я буду играть за клуб своей мечты. Я буду в "Реале" как минимум пять лет", - добавил игрок.
Зарплата Мбаппе за один сезон в "Реале" составит 15 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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