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Мбаппе - о переходе в Реал: Я очень счастлив, поэтому могу играть намного лучше

Испания

Игрок выступил на пресс-конференции

Мбаппе - о переходе в Реал: Я очень счастлив, поэтому могу играть намного лучше

Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый игрок "Реала" Килиан Мбаппе выступил на своей первой пресс-конференции после перехода в испанский клуб.

"Я счастлив. Я очень счастлив, вы можете видеть эту улыбку на моем лице, а потому могу играть намного лучше".

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"Я буду играть за клуб своей мечты. Я буду в "Реале" как минимум пять лет", - добавил игрок.

Зарплата Мбаппе за один сезон в "Реале" составит 15 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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