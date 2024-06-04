Мбаппе - о переходе в Реал: Я очень счастлив, поэтому могу играть намного лучше

Новый игрок "Реала" Килиан Мбаппе выступил на своей первой пресс-конференции после перехода в испанский клуб.

"Я счастлив. Я очень счастлив, вы можете видеть эту улыбку на моем лице, а потому могу играть намного лучше".

"Я буду играть за клуб своей мечты. Я буду в "Реале" как минимум пять лет", - добавил игрок.

Зарплата Мбаппе за один сезон в "Реале" составит 15 млн евро.