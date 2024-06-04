  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Лапорта - о переходе Мбаппе в Реал: Это не лучшая новость, но мы верим в нашу стратегию
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лапорта - о переходе Мбаппе в Реал: Это не лучшая новость, но мы верим в нашу стратегию

Испания

Президент Барселоны верит в проект своего клуба

Лапорта - о переходе Мбаппе в Реал: Это не лучшая новость, но мы верим в нашу стратегию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".

"Для меня, как для болельщика "Барсы“, это не самая лучшая новость. Но, честно говоря, я предпочитаю нашей стратегии доверять проектам с игроками, которые росли в Ла Масии".

Читайте также"Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ

"Я уважаю наших соперников, но сохраняю нашу философию", - добавил президент.

Напомним, что 3 июня «Реал» официально объявил о переходе Килиана Мбаппе.

По теме
yellow-arrow
"Энрике и Кампос спасли меня, без них я бы не играл". Мбаппе рассказал о руководстве ПСЖ
yellow-arrow
Мбаппе - о переходе в Реал: Я очень счастлив, поэтому могу играть намного лучше
yellow-arrow
AS: Арсенал и Милан готовы выкупить клаусулу Цыганкова
Жоан Лапорта Барселона Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (Вінниця )
04.06.2024 в 20:38
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
04.06.2024 в 20:38
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости