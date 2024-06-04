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Лапорта - о переходе Мбаппе в Реал: Это не лучшая новость, но мы верим в нашу стратегию
Президент Барселоны верит в проект своего клуба
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Килиана Мбаппе в мадридский "Реал".
"Для меня, как для болельщика "Барсы“, это не самая лучшая новость. Но, честно говоря, я предпочитаю нашей стратегии доверять проектам с игроками, которые росли в Ла Масии".
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"Я уважаю наших соперников, но сохраняю нашу философию", - добавил президент.
Напомним, что 3 июня «Реал» официально объявил о переходе Килиана Мбаппе.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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04.06.2024 в 20:38
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