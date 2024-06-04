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"У меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить". Лапорта рассказал об уходе Хави из Барселоны
Жоан пролил свет на увольнение Хави
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency
Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта прокомментировал увольнение Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды.
"Хави сказал мне, что доверяет этой команде, но затем некоторые его заявления выглядели так, будто он изменил свое мнение.
Это заставило меня переосмыслить и у меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить, и я поделился этим с правлением".
Напомним, что увольнение Хави произошло через месяц после того, как "Барселона" подтвердила, что он останется в команде.
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