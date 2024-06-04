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"У меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить". Лапорта рассказал об уходе Хави из Барселоны

Испания
Обновлено

Жоан пролил свет на увольнение Хави

"У меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить". Лапорта рассказал об уходе Хави из Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adrie Puig/Anadolu Agency

Новина українською

Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта прокомментировал увольнение Хави Эрнандеса с поста главного тренера команды.

"Хави сказал мне, что доверяет этой команде, но затем некоторые его заявления выглядели так, будто он изменил свое мнение.

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Это заставило меня переосмыслить и у меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить, и я поделился этим с правлением".

Напомним, что увольнение Хави произошло через месяц после того, как "Барселона" подтвердила, что он останется в команде.

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Жоан Лапорта Хави Эрнандес Барселона
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 22:21
Переставили в борделі ліжка.... Даааа ! Вас чекає тепер успіх !
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харків)
04.06.2024 в 22:21
Переставили в борделі ліжка.... Даааа ! Вас чекає тепер успіх !
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
04.06.2024 в 21:44
Труселя смени. Или, носки
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0

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