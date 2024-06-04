Реал Мадрид продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской Баварии

Мадридский "Реал" продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

По информации Фабрицио Романо, испанцы все еще ведут переговоры о покупке канадского футболиста, а на этой неделе были установлены новые контакты между заинтересованными сторонами.

Но "Реал" не готов платить за игрока 50 миллионов евро. Клуб стремится осуществить трансфер лишь на выгодных условиях.