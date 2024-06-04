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Реал Мадрид продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской Баварии

Испания
Обновлено

Но Реал не готов платить за игрока 50 миллионов евро

Реал Мадрид продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской Баварии

Фото: Bavarian Football Works

Новина українською

Мадридский "Реал" продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

По информации Фабрицио Романо, испанцы все еще ведут переговоры о покупке канадского футболиста, а на этой неделе были установлены новые контакты между заинтересованными сторонами.

Но "Реал" не готов платить за игрока 50 миллионов евро. Клуб стремится осуществить трансфер лишь на выгодных условиях.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Альфонсо Дэвис
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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