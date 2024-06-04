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Реал Мадрид продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской Баварии
Но Реал не готов платить за игрока 50 миллионов евро
Фото: Bavarian Football Works
Мадридский "Реал" продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской "Баварии" Альфонсо Дэвиса.
По информации Фабрицио Романо, испанцы все еще ведут переговоры о покупке канадского футболиста, а на этой неделе были установлены новые контакты между заинтересованными сторонами.
Но "Реал" не готов платить за игрока 50 миллионов евро. Клуб стремится осуществить трансфер лишь на выгодных условиях.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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