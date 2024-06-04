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Сборная Испании продлила контракт со своим главным тренером
Луис де ла Фуэнте остается на своем посту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Европы-2024 еще не начался, но сборная Испании решила продлить контракт со своим главным тренером Луисом де ла Фуэнте.
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Новый контракт специалиста рассчитан до лета 2026 года. Кроме того, произойдут некоторые изменения в тренерском штабе.
???? Comunicado oficial sobre Luis de la Fuente y su cuerpo técnico— RFEF (@rfef) June 4, 2024
ℹ https://t.co/YuzKGjSA4p#VamosEspaña pic.twitter.com/jXu1TSMZzZ
Луис де ла Фуэнте возглавил национальную сборную в декабре 2022 года и привел Испанию к победе в Лиге наций УЕФА 2023 году. Специалист также успешно провел команду через квалификацию на чемпионат Европы-2024. Испанцы заняли первое место в своей отборочной группе.
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