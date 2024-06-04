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Барселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды
Жоан Лапорта прокомментировал эту ситуацию
FC Barcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что клуб хочет сохранить двух игроков, которые сейчас выступают за команду на правах аренды арендованные, Жуана Феликса и Жуана Канселу.
"Мы хотим, чтобы они у двоих остались, и Деку работает над этим. Навыки Феликса - это что-то замечательное; я доволен его сезоном", - сказал Лапорта.
Напомним, Канселу - игрок "Манчестер Сити", а Феликс из мадридского "Атлетико". Оба футболиста вернутся в свои команды 30 июня этого года.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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