  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды

Испания

Жоан Лапорта прокомментировал эту ситуацию

Барселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды

FC Barcelona

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта подтвердил, что клуб хочет сохранить двух игроков, которые сейчас выступают за команду на правах аренды арендованные, Жуана Феликса и Жуана Канселу.

"Мы хотим, чтобы они у двоих остались, и Деку работает над этим. Навыки Феликса - это что-то замечательное; я доволен его сезоном", - сказал Лапорта.

Напомним, Канселу - игрок "Манчестер Сити", а Феликс из мадридского "Атлетико". Оба футболиста вернутся в свои команды 30 июня этого года.

По теме
yellow-arrow
Сборная Испании продлила контракт со своим главным тренером
yellow-arrow
Реал Мадрид продолжает работать над трансфером защитника мюнхенской Баварии
yellow-arrow
"У меня появилось ощущение, что я должен что-то изменить". Лапорта рассказал об уходе Хави из Барселоны
Деку Жоан Лапорта Барселона Жоау Канселу Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости