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Лапорта: Решения судей были не в пользу Барселоны. В отдельных моментах нам ещё и не везло

Испания

Глава "сине-гранатовых" считает, что к его команде была предвзятость

Лапорта: Решения судей были не в пользу Барселоны. В отдельных моментах нам ещё и не везло

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта пожаловался на судейство в прошлом сезоне.

"У нас было много травм: у Гави, Педри, Френки, Араужо, Бальде… Решения судей были не в нашу пользу.

Была проведена кампания по дискредитации "Барсы" с помощью дела Негрейры. Из-за этого на других стадионах к нам относились враждебно, а судейские решения навредили нам больше, чем когда-либо. К примеру, как в случае с голом Ламина (Ямала - прим.) на "Бернабеу".

Нам также и не везло в отдельных моментах. Например, при удалении Араухо в матче с "ПСЖ" (в Лиге чемпионов - прим.). Мы не знали, как дальше конкурировать вдесятером.

Но мы можем гордиться молодёжным футболом, который у нас есть. У нас необыкновенный подросток, очень хороший молодой игрок", - цитирует функционера Football Espana.

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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
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