Лапорта: Реал ведет себя очень грязно и живёт в параллельной реальности

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выступил с критикой "Реала" в связи с позицией мадридцев относительно "дела Негрейры".

"Реал" ведет себя очень грязно. Выступить в СМИ и добиваться продления расследования на шесть месяцев, – это очень грязный ход. Не знаю, почему они вообще разыгрывали эту карту, ведь именно им обычно благоволят судьи. Если и есть клуб, который нравится арбитрам, так это именно "Реал", а не "Барселоне".

"Реал Мадрид" живет в своей параллельной реальности. Им нравится искажать историю. Когда мы были на "Бернабеу", на маленьких экранах телевизоров показывали кадры судейских ошибок в их пользу", - приводит слова функционера Mundo Deportivo.