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Мадридский Атлетико хочет избавиться от своего полузащитника

Испания

Об этом сообщает Relevo

Мадридский Атлетико хочет избавиться от своего полузащитника

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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У мадридского "Атлетико" новые планы. Похоже, что на этот раз клуб хочет обновить свой состав. После неудачного сезона руководство "матрасников" считает, что пришло время избавиться от тех игроков, которые не входят в дальнейшие планы команды.

Одна из фамилий, которая обсуждается в эти дни в офисе "Атлетико" - Сауль Ньигес. Руководство клуба считает, что цикл игрока с мадридцами завершился и призывает его, чтобы он искал себе новую команду. Полузащитник до недавнего времени был ключевым игроком "Атлетико", но в последние сезоны его результаты снизились вплоть до того, что он потерял место в старте. Симеоне уже решил, что не рассчитывает на Сауля в следующем году и руководство клуба уже работает над тем, как решить его дело. Впрочем, реализовать такой сценарий будет трудно, поскольку у футболиста действует контракт до 2026 года и он имеет очень высокую зарплату, поэтому будет сложно найти решение, которое удовлетворит все стороны.

Добавим, что в этом сезоне провел 49 матчей, где отметился 2 голами и 5 передачами.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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