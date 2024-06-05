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Реал представил домашнюю форму на новый сезон
Фото с презентации
Фото - Getty Images
Мадридский "Реал" представил комплект новой домашней формы на сезон 2024-25.
"На этот раз она выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет сочетается с узором "гусиные лапки" и инициалами "Реала". Детали комплекта выполнены в чёрном цвете (спонсор, логотип Adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез).
Футболка, лаконичный дизайн которой напоминает о ДНК мадридского "Реала", изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, обеспечивая игрокам прохладу во время матчей", — написано в официальном заявлении "сливочных".
Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал обладателем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.
???? Donde nacen las leyendas. ????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024
⚪ Ya está aquí la nueva primera equipación Real Madrid 24/25.
???? @adidasfootball pic.twitter.com/YnptMF2rqf
????????????— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 5, 2024
©️ @nachofi1990
???? https://t.co/d6Cskx3KsF
???? @adidasfootball pic.twitter.com/FZiFW4tDjf
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