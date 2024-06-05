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Реал представил домашнюю форму на новый сезон

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Фото с презентации

Реал представил домашнюю форму на новый сезон

Фото - Getty Images

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Мадридский "Реал" представил комплект новой домашней формы на сезон 2024-25.

"На этот раз она выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет сочетается с узором "гусиные лапки" и инициалами "Реала". Детали комплекта выполнены в чёрном цвете (спонсор, логотип Adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез).

Футболка, лаконичный дизайн которой напоминает о ДНК мадридского "Реала", изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, обеспечивая игрокам прохладу во время матчей", — написано в официальном заявлении "сливочных".

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал обладателем чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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