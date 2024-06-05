Реал представил домашнюю форму на новый сезон

Мадридский "Реал" представил комплект новой домашней формы на сезон 2024-25.

"На этот раз она выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет сочетается с узором "гусиные лапки" и инициалами "Реала". Детали комплекта выполнены в чёрном цвете (спонсор, логотип Adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез).

Футболка, лаконичный дизайн которой напоминает о ДНК мадридского "Реала", изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, обеспечивая игрокам прохладу во время матчей", — написано в официальном заявлении "сливочных".