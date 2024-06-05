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Севилья проявляет интерес к полузащитнику мексиканской Пачуки

Испания

Об этом сообщает Marca

Севилья проявляет интерес к полузащитнику мексиканской Пачуки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Севилья" второй сезон подряд проводит неудачно в испанской Примере, завершая кампанию во второй части турнирной таблицы. Кроме того, руководство испанского клуба хочет обновить свой состав команды, в частности в линии полузащиты.

Эрик Санчес из мексиканской "Пачуки" является одним из тех, кто мог бы усилить андалузский клуб. Мексиканец играет в центре полузащиты, обладает хорошим ударом (он регулярно забивает) и способностью ассистировать своим партнерам по команде. У него осталось полтора года по контракту, и он оценивается примерно в 10 млн евро.

Добавим, что Эрик Санчес в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 9 голами и 9 передачами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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