Севилья проявляет интерес к полузащитнику мексиканской Пачуки

"Севилья" второй сезон подряд проводит неудачно в испанской Примере, завершая кампанию во второй части турнирной таблицы. Кроме того, руководство испанского клуба хочет обновить свой состав команды, в частности в линии полузащиты.

Эрик Санчес из мексиканской "Пачуки" является одним из тех, кто мог бы усилить андалузский клуб. Мексиканец играет в центре полузащиты, обладает хорошим ударом (он регулярно забивает) и способностью ассистировать своим партнерам по команде. У него осталось полтора года по контракту, и он оценивается примерно в 10 млн евро.

Добавим, что Эрик Санчес в этом сезоне провел 38 матчей, где отметился 9 голами и 9 передачами.