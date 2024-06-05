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Лапорта: Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров. Он вселил в нас уверенность

Испания

На специалиста возложены большие надежды

Лапорта: Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров. Он вселил в нас уверенность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта поделился ожиданиями от работы Ханса-Дитера Флика на тренерском мостике каталонского клуба.

"Я думал о Флике как об отце династии немецких тренеров, которого я не мог подписать в своё время (в 2021-м году), так как он возглавил сборную Германии.

С тех пор, как Хави заявил, что уходит, Ханси изучал состав и искал способы применения этих игроков. Когда мы решили, что Хави не будет продолжать работу, с ним встретились Деку и Боян. Он очень взволнован, спокоен, ответственен, зрел… Он вселил в нас уверенность в том, что всё пройдет хорошо.

Приверженность Ла Масии (академии "Барселоны" - прим.) безоговорочна. Флик уже делал ставку на молодёжь как в "Баварии", так и в сборной Германии. Он встретится с Ламином, Бальде, Гави, Кубарси, Фермином, Фортом, Араухо, Педри… Он собирается работать с молодыми людьми, у которых большое будущее. Этот состав подкрепляют и другие футболисты. Такие как Френки, Гюндоган, Левандовски… Он очень мотивирован, чтобы получить максимальную отдачу от команды", - цитирует Лапорту Football Espana.

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Жоан Лапорта Барселона Ханси Флик
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Источник:
Football Espana
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 16:05
Буде тобі, алкаш Лапоть, повний "дастішь-фантастішь"
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.06.2024 в 16:05
Буде тобі, алкаш Лапоть, повний "дастішь-фантастішь"
Ответить
0
0

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