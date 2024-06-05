Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона попытается подписать хавбека Реал Сосьедада
Но клубу сначала нужно решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей
Getty Images/Global Images Ukraine
После назначения Ханси Флика новым главным тренером "Барселоны" трансферная стратегия клуба несколько изменилась.
Специалист попросил клуб приобрести полузащитника из "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. Флик считает, что этот игрок идеально подойдет для клуба.
Чтобы подписать Мерино, "Барселоне" нужно будет решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.
Отметим, что Микель в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Днепр-1 снова получил трансферный бан
- Металлист 1925 может усилиться игроками Ворсклы, Днепра-1 и Полесья
- Хави хотел заменить Левандовского на Довбика в Барселоне. Против трансфера выступил Лапорта
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн