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Барселона попытается подписать хавбека Реал Сосьедада

Испания
Обновлено

Но клубу сначала нужно решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей

Барселона попытается подписать хавбека Реал Сосьедада

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

После назначения Ханси Флика новым главным тренером "Барселоны" трансферная стратегия клуба несколько изменилась.

Специалист попросил клуб приобрести полузащитника из "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. Флик считает, что этот игрок идеально подойдет для клуба.

Чтобы подписать Мерино, "Барселоне" нужно будет решить свои проблемы с финансовым фэйр-плей.

Отметим, что Микель в прошлом сезоне Ла Лиги сыграл 32 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Микель Мерино Ханси Флик
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