Фермин Лопес – новый большой талант и ещё один удачный пример работы Ла Масии

В прошлом году юный испанский талант Фермин Лопес был игроком "Барселоны Б" и играл в аренде за "Линарес", а сейчас попал в расширенную заявку сборной Испании на Евро-2024. Давайте узнаем об этом игроке чуть подробнее.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало футбольного пути и переход в "Бетис"

Фермин Лопес родился 11 мая 2003 года в Эль-Кампильо, небольшом городке в Андалусии (Испания). С детства увлекаясь футболом, Лопес начал свою карьеру в местных футбольных школах, где его талант быстро заметили. В 2010 году его взяли в академию местного "Эль-Кампильо", а в следующем Фермин попытал счастья в "Рекреативо". Первым значимым шагом в его карьере стал переход в академию футбольного клуба "Бетис" примерно в 11 лет.



Во время своего пребывания в клубе Лопес стремительно развивался как игрок. Его природный талант, усердие и преданность футболу позволили ему выделяться среди сверстников. Он проявлял выдающиеся навыки в полузащите, умело контролируя мяч, делая точные передачи и создавая голевые моменты для своей команды. Лопес активно участвовал в играх юношеских команд "Бетиса". Он представлял клуб в различных юношеских лигах и турнирах, где его выступления привлекали внимание не только болельщиков, но и скаутов других клубов. Одним из них была не кто иная, как "Барселона".

Фермин Лопес в Ла Масии

В 2016 году, в возрасте 13 лет, Фермин Лопес получил приглашение перейти в знаменитую академию "Барселоны" – Ла Масию. Этот переход несомненно должен был стать важным этапом в его карьере, открывая новые возможности для развития и роста. И он таковым стал. По прибытии в академию "Барселоны" Лопес быстро адаптировался к новой среде. Он жил и тренировался в одном из самых престижных футбольных учреждений мира, окружённый талантливыми сверстниками и опытными тренерами.





Тренировочный процесс в Ла Масии направлен на развитие всех аспектов игры. Фермин ежедневно работал над техникой владения мячом, точностью передач, тактическим мышлением и физической подготовкой. Особое внимание уделялось развитию футбольного интеллекта и пониманию игры, что является отличительной чертой выпускников академии. Лопес играл за различные юношеские команды "Барселоны", представляя клуб в национальных и международных турнирах. Его выступления в этих командах показывали высокий уровень игры, и он быстро стал одним из лидеров.

Повышение в "Барселону Б" и аренда в "Линарес".

После нескольких лет в Ла Масии, в 2022 году Лопес был переведён в "Барселону Б". Этот переход стал логичным шагом в его карьере, так как он был готов к новым вызовам и более высокому уровню игры. Как и ожидалось, здесь Фермин столкнулся с новыми задачами. Тренировки стали более интенсивными, а требования к игрокам возросли. Но он работал под руководством опытных тренеров, которые помогали ему адаптироваться к новому уровню игры и продолжать улучшать свои навыки. Однако всё же Фермин оказался недостаточно хорош, чтобы остаться в "Барселоне Б", хоть и провёл с дублем предсезонную подготовку.

У него были проблемы с физикой, и клуб сказал ему, что он не получит достаточного количества минут, чтобы продолжать прогрессировать. Сыграв одну игру за "Барсу Б", Лопес был отдан в аренду в "Линарес", где не только закрепился в основном составе, но и смог забить 12 голов в 40 играх за команду. Очень неплохой показатель как для полузащитника.





Лето 2023 года – время дебютов для Фермина Лопеса

По окончании аренды Фермин Лопес возвращается в "Барселону Б" и продолжает упорно работать на тренировках. И вот, наконец, происходит важнейший момент в карьере испанца: во время летнего межсезонья, когда большая часть игроков основной команды находились в отпуске, на тот момент главный тренер Хави Эрнандес решает привлечь к тренировкам молодого Фермина Лопеса.

Тренерское чутьё не подвело Хави, и Фермин с первых занятий стал доказывать не случайность своего пребывания здесь. Глядя на успехи Лопеса, на его личностные и моральные качества, тренер решает взять Фермина с командой на предсезонное турне по США, в котором было запланировано 3 товарищеские игры.

И уже в первой встрече с лондонским "Арсеналом" в Инглвуде 27 июля Хави предоставил игровые минуты Фермину, выпустив его сразу после перерыва вместо Илкая Гюндогана. Он успел оставить неплохое впечатление о себе, но был заменён уже на 79-й минуте. Причиной тому стала, скорее, необходимость отыгрываться (2:4 на тот момент) и желание протестировать ещё одного молодого таланта "Барселоны" - Ламина Ямаля.

Через 3 дня футбольный мир наблюдал за Эль-Класико в Арлингтоне. В этом парадоксальном матче Фермин снова вышел на замену, приняв участие в своём первом Класико во взрослом футболе. Но ему было мало просто выйти на поле в таком матче, и Лопес на 85-й минуте забивает второй гол команды, а на 91-й - ассистирует на третий. Прекрасный день, который он, уверен, запомнит на всю жизнь.





Вот как после матча главный тренер Хави высказался о перфомансе Фермина:

"Он талантливый футболист и знает, как сделать последний пас. Этого умения ему не хватало в прошлом сезоне. Он забил великолепный гол левой ногой, а затем отдал ассист Феррану правой, так что он может играть обеими ногами. Он также может выступать на нескольких позициях, от вингера до центрального полузащитника.



Футболиста с такими навыками не так просто найти. Мне он очень нравится. Он полон индивидуальности. Он голоден и у него правильная психология – это очень важно. Когда я увидел это на тренировке, я понял, что должен дать ему игровые минуты. Я доверился ему, и он оправдал это доверия. В этом суть футбола".

2-го августа "Барса" в Парадайзе встречалась с итальянским "Миланом". На фоне успешного выступления в прошлом матче, Фермин получил право впервые выйти в основе взрослой команды "блауграны". Он неплохо отыграл целый тайм, в котором голов забито не было, и после перерыва вместо него на поле появился Френки де Йонг. На этом более чем успешное турне по США вместе с основной командой для Фермина Лопеса завершилось.

Фермин Лопес успешно сражается за место в основе "Барселоны"

После столь успешного "знакомства" с основой "Барсы" Фермин стал регулярно попадать в заявку команды на матчи и не редко выходить на поле со стартовых минут. Стоит отметить тот факт, что из всех сыгранных командой матчей в сезоне Лопес вообще не вышел на поле только в 10-ти. При этом встречи с первых минут он начинал примерно в половине сыгранных поединков. Из этого следует, что главный тренер Хави разглядел в нём большой талант, который не прекращает развиваться и постоянно совершенствуется.

Наставник каталонцев после матча "Альмерия" - "Барселона" (0:2), в котором Фермин отметился дублем и принёс команде 3 очка, подтвердил прогресс игрока:

"Я вижу, что Фермин Лопес готов и достаточно зрелый, чтобы конкурировать. Думаю, он может быть здесь в течение нескольких лет, он может быть ключевым игроком "Барсы" в течение длительного времени", - цитирует тренера Фабрицио Романо.





Следует отметить бойцовский характер Лопеса и его умение воспользоваться предоставленным шансом, каким бы он ни был. К примеру, в сезоне 23/24 Фермин отыграл все 90 минут только дважды, но в каждом из этих матчей забил (гол Барбастро в кубке Испании и вышеупомянутый дубль Альмерии).

Последний триместр сезона – ключ к попаданию в расширенную заявку сборной Испании на ЕВРО-2024

К чести Фермина, у него до сих пор не прослеживалось так называемой "звёздной болезни", которая помешала очень многим юным дарованиям развить свои способности. Лопес уверенно работает на тренировках, постоянно узнаёт что-нибудь новое о мире футбола и исследует свои собственные возможности, учится у своих возрастных и опытных партнёров. В общем, делает всё "по учебнику". И это даёт свои плоды - стоит только посмотреть на его выступления в заключительных трёх месяцах сезона, которые считаются самыми важными и решающими в сезоне.

Начиная с игры против "Хетафе" в чемпионате 24 февраля, он сыграл в старте больше матчей, чем начал со скамейки, и забил 8 голов в 16 играх (играя в роли полузащитника, напомню). К примеру, у Роберта Левандовского столько же за этот период. Фермин смог отличиться в ворота таких мощных команд, как "Наполи" в Лиге Чемпионов, "Атлетико", "Валенсия" и "Севилья". К сожалению для "Барселоны", очередной гол в Эль-Класико не помог добыть победу, но стал вторым на счету Фермина в ворота мадридцев менее чем за год.





В мае нам стало известно, что "Барселона" планирует предложить Фермину продлить контракт на более выгодных условиях. Очень логичный шаг от клуба, который возлагает на игрока большие надежды. Новый главный тренер каталонцев Ханси Флик в одном из первых интервью ясно дал понять, что хочет больше узнать о Ла Масии и недавних её выпускниках. То есть тренер будет продолжать вектор развития молодёжи и делать упор на такие таланты, как Фермин Лопес.

Если испанец не прекратит совершенствоваться и будет следовать выбранному вектору развития, то перед ним ещё более широко откроются двери в большой футбол. А в случае, если главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте остановит свой выбор на Фермине, и игрок полетит с командой в Германию на Евро, это будет ещё одна классная возможность для 21-летнего хавбека заявить о себе если не на весь мир, то точно на всю Европу.