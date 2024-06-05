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Беллингему после Евро могут сделать операцию, в таком случае он пропустит начало сезона 2024/25

Испания

Все из-за травмы плеча

Беллингему после Евро могут сделать операцию, в таком случае он пропустит начало сезона 2024/25

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем борется с травмой плеча, которая может иметь серьезные последствия.

По информации Cadena SER, повреждение преследует футболиста уже семь месяцев, существует вероятность хирургического вмешательства, хотя все надеются этого избежать.

Беллингем испытывал дискомфорт перед финалом Лиги чемпионов против "Боруссии Д", и если проблема не исчезнет во время Евро-2024, может быть принято решение оперировать. Это будет означать, что игрок пропустит предсезонную подготовку и начало сезона 2024/25.

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Реал (Мадрид) Евро 2024 Джуд Беллингем
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Источник:
cadena ser
Опубликовал: Екатерина Власова
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