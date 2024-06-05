Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико заинтересовался нападающим Манчестер Сити
Клуб хочет арендовать 24-летнего чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиане Альваресе.
24-летний игрок может покинуть английский клуб летом из-за того, что футболист волнуется за свое игровое время под руководством Пепа Гвардиолы, но его переход в испанскую столицу маловероятен.
"Атлетико" может предложить лишь аренду Альвареса, ведь клуб не имеет достаточно средств, чтобы выкупить его контракт у "Манчестер Сити". Но чемпионы Премьер-лиги готовы рассматривать только предложения о покупке игрока.
Хулиан в Премьер-Лиге в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.
Популярное сейчас
- Переход Зинченко в Баварию маловероятен. У мюнхенцев в приоритете другой левый бек
- Челси не отпустит Мудрика на Олимпийские игры
- Украина готовится к ЕВРО в рамках спаррингов, на очереди – Польша. Расписание футбола на 3 – 9 июня
- Завоевал Барселону, исправил 11:1 и тратил 2 млн на журналистов: Сантьяго Бернабеу — главный президент в истории футбола
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
- Отдых перед Евро. Лидер Ливерпуля отправился отдыхать в Монако и посетил Гран-при Формулы-1. ФОТО