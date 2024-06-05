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Атлетико заинтересовался нападающим Манчестер Сити

Испания

Клуб хочет арендовать 24-летнего чемпиона мира

Атлетико заинтересовался нападающим Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиане Альваресе.

24-летний игрок может покинуть английский клуб летом из-за того, что футболист волнуется за свое игровое время под руководством Пепа Гвардиолы, но его переход в испанскую столицу маловероятен.

"Атлетико" может предложить лишь аренду Альвареса, ведь клуб не имеет достаточно средств, чтобы выкупить его контракт у "Манчестер Сити". Но чемпионы Премьер-лиги готовы рассматривать только предложения о покупке игрока.

Хулиан в Премьер-Лиге в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.

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Атлетико (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола Хулиан Альварес
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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