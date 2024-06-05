Атлетико заинтересовался нападающим Манчестер Сити

Мадридский "Атлетико" заинтересован в нападающем "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиане Альваресе.

24-летний игрок может покинуть английский клуб летом из-за того, что футболист волнуется за свое игровое время под руководством Пепа Гвардиолы, но его переход в испанскую столицу маловероятен.

"Атлетико" может предложить лишь аренду Альвареса, ведь клуб не имеет достаточно средств, чтобы выкупить его контракт у "Манчестер Сити". Но чемпионы Премьер-лиги готовы рассматривать только предложения о покупке игрока.

Хулиан в Премьер-Лиге в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 результативных передач.