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Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Флик всерьёз рассчитывает на хавбека
Насчёт участия в предсезонке пока неясность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Процесс восстановления полузащитника "Барселоны" Гави проходит быстрее, чем планировалось. Об этом сообщает Diario Sport.
Напомним, в ноябре 2023 года 19-летний испанец получил травму травму крестообразных связок и, как следствие, выбыл до конца сезона.
Отмечается, что новый наставник "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации, и рассматривает Гави в качестве ключевого игрока команды в своём проекте.
В сезоне 2023-24 Гави отметился двумя голами и одной результативной передачей в 15 матчах за "Барселону".
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