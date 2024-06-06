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Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Флик всерьёз рассчитывает на хавбека

Испания

Насчёт участия в предсезонке пока неясность

Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Флик всерьёз рассчитывает на хавбека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Процесс восстановления полузащитника "Барселоны" Гави проходит быстрее, чем планировалось. Об этом сообщает Diario Sport.

Напомним, в ноябре 2023 года 19-летний испанец получил травму травму крестообразных связок и, как следствие, выбыл до конца сезона.

Отмечается, что новый наставник "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации, и рассматривает Гави в качестве ключевого игрока команды в своём проекте.

В сезоне 2023-24 Гави отметился двумя голами и одной результативной передачей в 15 матчах за "Барселону".

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Барселона травма Ханси Флик Гави
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Александр Бураков
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