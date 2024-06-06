Жирона ведет переговоры по трансферу Ладислава Крейчи и Лусиано Родригеса

Хотя лето в "Жироне" будет долгим и насыщенным из-за великолепного сезона команды, спортивный менеджмент клуба работает над укреплением состава. Каталонцы понимают, что им нужно добавить качества и глубины в состав, чтобы конкурировать в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке, что мало кто может выдержать. С этой целью, руководство "Жироны" ведут переговоры о трансферах Лусиано Родригес из "Ливерпуля" Монтевидео и Ладислав Крейчи из пражской "Спарты".

Сообщается, что уругвайский форвард сыграет на Копа Америка со своей сборной, а после окончания турнира подпишет новый контракт с "Жироной" до 2029 года в обмен на около 15 млн евро за 70% своих прав, что станет самым дорогим подписанием в истории каталонского клуба. Ладислав Крейчи в пражской "Спарте" является одним из капитанов и лидеров команды. В последнем домашнем матче своего клуба он был заменен под прощальные овации. На сегодня "Жирона" существенно продвинулась в переговорах по трансферу игрока, который может стоить испанской команде 12 млн евро.

Добавим, что нападающий Лусиано Родригес провел в этом сезоне 19 матчей и забил 7 голов, а защитник Ладислав Крейчи сыграл 39 поединков, записав на свой счет 11 голов и 7 передач.