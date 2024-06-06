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Андер Эррера останется в Атлетике Бильбао еще на один сезон
Игрок пока откладывает свое возвращение в Сарагосу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Андер Эррера решил продолжить карьеру в "Атлетике" Бильбао еще на один сезон. По сообщению Marca, полузащитник, которому в августе исполнится 35 лет, согласился продлить контракт, который он подписал два сезона назад, когда перешел из "ПСЖ".
Стоит добавить, что уроженец Бильбао вернется в еврокубки с "Атлетиком" и станет единственным игроком команды с континентальным титулом на своем счету, выиграв Лигу Европы 2017 года с "Манчестер Юнайтед". Эррера был в составе "Атлетика", который под руководством Бьелсы дошел до финала второго по значимости турнира в 2012 году, где уступил мадридскому "Атлетико". Для полузащитника это будет шестой сезон в баскском клубе, за который он провел 175 официальных матчей. Продолжение карьеры Эрреры, который подписывает контракт с уменьшением зарплаты по сравнению с предыдущим, является требованием Эрнесто Вальверде, который учитывает большой опыт игрока в еврокубке, а также то, что двое ветеранов (Икер Муньяин и Рауль Гарсия) только что покинули клуб. Андер Эррера, который всегда намеревался повесить бутсы на гвоздь в "Сарагосе", воспитанником которого он является, будет вынужден отложить это намерение по крайней мере еще на один сезон.
Добавим, что в этом сезоне испанский полузащитник провел 27 матчей и отметился 3 передачами. Кроме того, вместе с "Атлетиком" он выиграл в этом сезоне Кубок Испании.
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