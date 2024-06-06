  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Андер Эррера останется в Атлетике Бильбао еще на один сезон
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андер Эррера останется в Атлетике Бильбао еще на один сезон

Испания

Игрок пока откладывает свое возвращение в Сарагосу

Андер Эррера останется в Атлетике Бильбао еще на один сезон

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андер Эррера решил продолжить карьеру в "Атлетике" Бильбао еще на один сезон. По сообщению Marca, полузащитник, которому в августе исполнится 35 лет, согласился продлить контракт, который он подписал два сезона назад, когда перешел из "ПСЖ".

Стоит добавить, что уроженец Бильбао вернется в еврокубки с "Атлетиком" и станет единственным игроком команды с континентальным титулом на своем счету, выиграв Лигу Европы 2017 года с "Манчестер Юнайтед". Эррера был в составе "Атлетика", который под руководством Бьелсы дошел до финала второго по значимости турнира в 2012 году, где уступил мадридскому "Атлетико". Для полузащитника это будет шестой сезон в баскском клубе, за который он провел 175 официальных матчей. Продолжение карьеры Эрреры, который подписывает контракт с уменьшением зарплаты по сравнению с предыдущим, является требованием Эрнесто Вальверде, который учитывает большой опыт игрока в еврокубке, а также то, что двое ветеранов (Икер Муньяин и Рауль Гарсия) только что покинули клуб. Андер Эррера, который всегда намеревался повесить бутсы на гвоздь в "Сарагосе", воспитанником которого он является, будет вынужден отложить это намерение по крайней мере еще на один сезон.

Добавим, что в этом сезоне испанский полузащитник провел 27 матчей и отметился 3 передачами. Кроме того, вместе с "Атлетиком" он выиграл в этом сезоне Кубок Испании.

По теме
yellow-arrow
Жирона ведет переговоры по трансферу Ладислава Крейчи и Лусиано Родригеса
yellow-arrow
Мбаппе остался без зарплаты за два месяца. ПСЖ не собирается платить долг экс-игроку
yellow-arrow
Гави восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Флик всерьёз рассчитывает на хавбека
Андер Эррера Атлетик (Бильбао) Сарагоса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости