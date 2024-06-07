Барселона ищет деньги, чтобы избежать лимита на расходы. Новый рычаг уже на горизонте

"Сине-гранатовым" нужно около 100 млн евро, чтобы не допустить ограничений на расходы. Найти новых инвесторов пока сложно, потому делают ставку на сотрудничество с партнерами, с которыми имели дело в предыдущих сезонах.

В клубе хотят вести трансферную деятельность по принципу фейр-плей 1:1 (заработок = расходы). Именно для этого нужно привлечь деньги.

Среди приоритетных соглашений – возможный контракт с Nike на 10 лет. Впрочем, президент "Барселоны" Лапорта назвал предложение нерыночным. Переговоры продолжаются.