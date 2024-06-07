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Рюдигер - лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo
Немец провёл выдающийся сезон
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 10 лучших центральных защитников мира на сегодняшний день. Список возглавил центрбек "Реала" Антонио Рюдигер. Второе место занял Уильям Салиба ("Арсенал"), третье - Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"). Также в топ-10 попали: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал"), Габриэл ("Арсенал") и Рональд Араухо ("Барселона").
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Источник:FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
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