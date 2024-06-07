  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рюдигер - лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рюдигер - лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo

Испания

Немец провёл выдающийся сезон

Рюдигер - лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Аналитический портал FourFourTwo опубликовал рейтинг из 10 лучших центральных защитников мира на сегодняшний день.

Список возглавил центрбек "Реала" Антонио Рюдигер. Второе место занял Уильям Салиба ("Арсенал"), третье - Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль").

Также в топ-10 попали: Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Маркиньос ("ПСЖ"), Натан Аке ("Манчестер Сити"), Давид Алаба ("Реал"), Габриэл ("Арсенал") и Рональд Араухо ("Барселона").
По теме
yellow-arrow
Барселона ищет деньги, чтобы избежать лимита на расходы. Новый рычаг уже на горизонте
yellow-arrow
Клуб Серии А нацелился на трансфер Лунина – обещает украинцу место в стартовом составе
yellow-arrow
Андер Эррера останется в Атлетике Бильбао еще на один сезон
Давид Алаба Маркиньос Натан Аке Антонио Рюдигер Джон Стоунз Вирджил ван Дейк Рубен Диаш Рональд Араухо Вильям Салиба FourFourTwo Габриэл Магальяэс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FourFourTwo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости