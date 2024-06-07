Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году

Стали известны планы президента мадридского "Реала" Флорентино Переса на следующее лето.

Как сообщает Sport Bild, Перес намерен переманить в стан "сливочных" главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, а также полузащитника леверкузенцев Флориана Виртца.

Напомним, по итогам сезона 2023-24 "Реал" стал обладателем Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Контракт нынешнего наставника "сливочных" Карло Анчелотти рассчитан до середины 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с "Байером".