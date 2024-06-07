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Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году

Испания

Может серьёзно ослабеть одна команда

Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны планы президента мадридского "Реала" Флорентино Переса на следующее лето.

Как сообщает Sport Bild, Перес намерен переманить в стан "сливочных" главного тренера "Байера" Хаби Алонсо, а также полузащитника леверкузенцев Флориана Виртца.

Напомним, по итогам сезона 2023-24 "Реал" стал обладателем Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Контракт нынешнего наставника "сливочных" Карло Анчелотти рассчитан до середины 2026 года. Такой же срок соглашения и у Алонсо с "Байером".

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Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал (Мадрид) Флориан Виртц
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
07.06.2024 в 11:33
Перес всємагущій!!!)))
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
07.06.2024 в 11:33
Перес всємагущій!!!)))
Ответить
0
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