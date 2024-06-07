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Мадридский Атлетико хочет приобрести защитника Реал Сосьедада

Испания

Об этом сообщает Relevo

Мадридский Атлетико хочет приобрести защитника Реал Сосьедада

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мадридский "Атлетико" готов к революционному обновлению своего состава на следующий год, где приоритетом будет защита. Марио Эрмосо и Стефан Савич - это две главные потери команды, которые откроют двери для еще двух центральных защитников.

Главной целью для Чоло Симеоне является приобретение Робина Ле Нормана из "Реал Сосьедада". Мадридский "Атлетико" намерен попытаться оформить трансфер перед началом чемпионата Европы, хотя это будет нелегко. Робин Ле Норман имеет условие расторжения контракта в 50 млн евро, но "матрасники" хотят договориться о сумме около 30 млн, включая бонусы. В ближайшие две недели могут появиться важные новости по этому поводу.

Добавим, что Робин Ле Норман в этом сезоне провел 43 матча и отметился 2 забитыми мячами.

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Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году
Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Александр Гресь
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