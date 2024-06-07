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Флик не рассчитывает на защитника Барселоны, который прошлый сезон провел в аренде у Жироны
Эрик Гарсия летом может покинуть свою команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Барселона" продолжает формировать состав своей команды на следующий сезон и намерена решить будущее футболистов, которые играют в аренде.
Защитник Эрик Гарсия был в планах Хави на сезон 2024/25, но Ханси Флик, новый главный тренер "Барселоны", не считает игрока нужным команде.
Эрик Гарсия весь прошлый сезон играл за "Жирону" на правах аренды. Футболист за клуб во всех турнирах сыграл 33 матча, в которых забил 5 голов.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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