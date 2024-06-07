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Флик не рассчитывает на защитника Барселоны, который прошлый сезон провел в аренде у Жироны

Испания

Эрик Гарсия летом может покинуть свою команду

Флик не рассчитывает на защитника Барселоны, который прошлый сезон провел в аренде у Жироны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Барселона" продолжает формировать состав своей команды на следующий сезон и намерена решить будущее футболистов, которые играют в аренде.

Защитник Эрик Гарсия был в планах Хави на сезон 2024/25, но Ханси Флик, новый главный тренер "Барселоны", не считает игрока нужным команде.

Эрик Гарсия весь прошлый сезон играл за "Жирону" на правах аренды. Футболист за клуб во всех турнирах сыграл 33 матча, в которых забил 5 голов.

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Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году
Барселона Жирона Эрик Гарсия Ханси Флик
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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