Тони Кроос поделился планами на жизнь после завершения своей карьеры

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил завершить свою карьеру. Финал Лиги чемпионов УЕФА стал его последним матчем на клубном уровне, а чемпионат Европы 2024 года будет финальным турниром для игрока.

Кроос поделился своими планами после Евро-2024: