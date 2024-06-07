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Тони Кроос поделился планами на жизнь после завершения своей карьеры
Прежде всего, я буду проводить время с семьей (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил завершить свою карьеру. Финал Лиги чемпионов УЕФА стал его последним матчем на клубном уровне, а чемпионат Европы 2024 года будет финальным турниром для игрока.
Кроос поделился своими планами после Евро-2024:
"Прежде всего, я буду проводить время с семьей. Я продолжу вести подкаст вместе со своим братом Феликсом. Кроме того, я буду продолжать развивать свою академию для молодых футболистов в Мадриде", - сказал Тони.
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