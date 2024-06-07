"Я хочу провести в Реале всю свою жизнь". Бразильский нападающий высказался о своем будущем клубе

Юный бразильский форвард Эндрик, который перейдет в мадридский "Реал", надеется, что проведет всю свою жизнь в этом клубе.

"Чем больше в "Реале“ будет замечательных игроков высокого уровня, тем быстрее мы станем лучшими в мире.

Я надеюсь и хочу провести в "Реале" всю свою жизнь".

Эндрик – игрок "Палмейраса", но 21 июня игрок присоединится к мадридскому "Реалу" за 50 миллионов евро.

Форвард в прошлом сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.