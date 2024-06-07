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"Я хочу провести в Реале всю свою жизнь". Бразильский нападающий высказался о своем будущем клубе

Испания
Обновлено

Эндрик вскоре присоединится к испанскому клубу

"Я хочу провести в Реале всю свою жизнь". Бразильский нападающий высказался о своем будущем клубе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Юный бразильский форвард Эндрик, который перейдет в мадридский "Реал", надеется, что проведет всю свою жизнь в этом клубе.

"Чем больше в "Реале“ будет замечательных игроков высокого уровня, тем быстрее мы станем лучшими в мире.

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Я надеюсь и хочу провести в "Реале" всю свою жизнь".

Эндрик – игрок "Палмейраса", но 21 июня игрок присоединится к мадридскому "Реалу" за 50 миллионов евро.

Форвард в прошлом сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Реал (Мадрид) Палмейрас (Сан-Паулу) Эндрик
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:46
Ще жодної хвилини не зіграв, а вже хоче могину в центрі поля на Сантьяго Бернабеу. Ти, спочатку, хоч щось покажи. А потім свою мотивацію показуй
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:46
Ще жодної хвилини не зіграв, а вже хоче могину в центрі поля на Сантьяго Бернабеу. Ти, спочатку, хоч щось покажи. А потім свою мотивацію показуй
Ответить
0
0

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