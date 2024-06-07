Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я хочу провести в Реале всю свою жизнь". Бразильский нападающий высказался о своем будущем клубе
Эндрик вскоре присоединится к испанскому клубу
Getty Images/Global Images Ukraine
Юный бразильский форвард Эндрик, который перейдет в мадридский "Реал", надеется, что проведет всю свою жизнь в этом клубе.
"Чем больше в "Реале“ будет замечательных игроков высокого уровня, тем быстрее мы станем лучшими в мире.
Я надеюсь и хочу провести в "Реале" всю свою жизнь".
Эндрик – игрок "Палмейраса", но 21 июня игрок присоединится к мадридскому "Реалу" за 50 миллионов евро.
Форвард в прошлом сезоне сыграл 22 матча, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
07.06.2024 в 23:46
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Польша – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Сабо: Лобановский сам себя уничтожил. В Кувейте он каждый день пил
- РФ получила от УЕФА еврокоэффициент за сезон 2023/24. Больше, чем Украина добыла на футбольных полях
- Хави хотел заменить Левандовского на Довбика в Барселоне. Против трансфера выступил Лапорта
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1