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Реал Сосьедад хочет подписать защитника Манчестер Сити
Начались предварительные переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Сосьедад" хочет сотрудничать с защитником "Манчестер Сити" Серхио Гомесом.
По информации Фабрицио Романо, испанский клуб начал предварительные переговоры с "горожанами". Ожидается, что Гомес покинет свою команду летом.
У защитника с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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