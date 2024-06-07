Реал Сосьедад хочет подписать защитника Манчестер Сити

"Реал Сосьедад" хочет сотрудничать с защитником "Манчестер Сити" Серхио Гомесом.

По информации Фабрицио Романо, испанский клуб начал предварительные переговоры с "горожанами". Ожидается, что Гомес покинет свою команду летом.

У защитника с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.