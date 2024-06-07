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Реал Сосьедад хочет подписать защитника Манчестер Сити

Испания

Начались предварительные переговоры

Реал Сосьедад хочет подписать защитника Манчестер Сити

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Сосьедад" хочет сотрудничать с защитником "Манчестер Сити" Серхио Гомесом.

По информации Фабрицио Романо, испанский клуб начал предварительные переговоры с "горожанами". Ожидается, что Гомес покинет свою команду летом.

У защитника с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до июня 2026 года. Футболист в прошлом сезоне сыграл 15 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити Серхио Гомес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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