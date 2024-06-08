Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Рафаэль Маркес не уйдет из Барселоны
Уговорили
Barcelona
Спортивный директор "Барселоны" Деку уговорил Рафаэля Маркеса остаться еще на сезон. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, главный тренер "Барселоны Б" Рафаэль Маркес собирался уйти по окончании текущего сезона, но спортивный директор "Барселоны" Деку сумел убедить мексиканца остаться еще на сезон и увеличил вдвое зарплату. Отмечается, что Маркес может сменить Ханси Флика, если тот не достигнет поставленной цели за сезон.
Напомним, Рафаэль Маркес возглавляет "Барселону Б" с лета 2022 года.
Популярное сейчас
- Вместо защиты - дыра. Польша - Украина 3:1. Видео голов и обзор матча
- Официально: Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на Евро-2024
- Товарищеский матч. Польша - Украина 3:1. Хотели атакующий футбол? Получили
- Лунин не поздравил Куртуа с победой в Лиге чемпионов - Relevo
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО