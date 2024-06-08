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СМИ: Рафаэль Маркес не уйдет из Барселоны

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СМИ: Рафаэль Маркес не уйдет из Барселоны

Barcelona

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Спортивный директор "Барселоны" Деку уговорил Рафаэля Маркеса остаться еще на сезон. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, главный тренер "Барселоны Б" Рафаэль Маркес собирался уйти по окончании текущего сезона, но спортивный директор "Барселоны" Деку сумел убедить мексиканца остаться еще на сезон и увеличил вдвое зарплату. Отмечается, что Маркес может сменить Ханси Флика, если тот не достигнет поставленной цели за сезон.

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Напомним, Рафаэль Маркес возглавляет "Барселону Б" с лета 2022 года.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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