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Президент Барселоны считает, что критика в его сторону не аргументирована
Недоволен отношением к нему
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Президента "Барселоны" раздражает критика в ближайшем окружении.
По имеющейся информации, Лапорта не воспринимает критику в свой адрес. Он считает, что чрезмерная и не аргументированная критика касаемо его работы на посту президента каталонской команды влияет на трансферы и договоры с партнерами. Отмечается, что Лапорта думает, что критика, направленной лично в его адрес, заказная и направлена на то, чтобы из-за давления он покинул пост.
Напомним, Лапорта возглавил "Барсу" в марте 2021 года.
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