  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Президент Барселоны считает, что критика в его сторону не аргументирована
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Барселоны считает, что критика в его сторону не аргументирована

Испания
Обновлено

Недоволен отношением к нему

Президент Барселоны считает, что критика в его сторону не аргументирована

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Президента "Барселоны" раздражает критика в ближайшем окружении.

Читайте такжеБарселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды

По имеющейся информации, Лапорта не воспринимает критику в свой адрес. Он считает, что чрезмерная и не аргументированная критика касаемо его работы на посту президента каталонской команды влияет на трансферы и договоры с партнерами. Отмечается, что Лапорта думает, что критика, направленной лично в его адрес, заказная и направлена на то, чтобы из-за давления он покинул пост.

Напомним, Лапорта возглавил "Барсу" в марте 2021 года.

По теме
yellow-arrow
СМИ: Рафаэль Маркес не уйдет из Барселоны
yellow-arrow
Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
yellow-arrow
Реал Сосьедад хочет подписать защитника Манчестер Сити
Жоан Лапорта Барселона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сampеón
08.06.2024 в 11:07
алкашня
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Сampеón
08.06.2024 в 11:07
алкашня
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости