Президент Барселоны считает, что критика в его сторону не аргументирована

Президента "Барселоны" раздражает критика в ближайшем окружении.

Читайте также Барселона хочет сохранить двух игроков, которые сейчас играют за клуб на правах аренды

По имеющейся информации, Лапорта не воспринимает критику в свой адрес. Он считает, что чрезмерная и не аргументированная критика касаемо его работы на посту президента каталонской команды влияет на трансферы и договоры с партнерами. Отмечается, что Лапорта думает, что критика, направленной лично в его адрес, заказная и направлена на то, чтобы из-за давления он покинул пост.

Напомним, Лапорта возглавил "Барсу" в марте 2021 года.