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Большая чистка. Барселона собирается продать четырех центральных защитников
Все для улучшения финансового положения
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Этим летом "Барселона" планирует продать четырех центральных защитников. Об этом сообщает Sport.es.
По информации издания, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Клеман Лангле, Эрик Гарсия и Микаил Файе - под угрозой продаж.
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Отмечается, что сейчас "Барселона" должна продать около десяти игроков, чтобы успеть войти в летнее трансферное окно с правилом 1/1 (тратить можно каждый заработанный евро).
Напомним, "Барселоне" нужно около 100 миллионов евро, чтобы не допустить ограничения на расходы средств.
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