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Большая чистка. Барселона собирается продать четырех центральных защитников

Испания
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Большая чистка. Барселона собирается продать четырех центральных защитников

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Новина українською

Этим летом "Барселона" планирует продать четырех центральных защитников. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Иньиго Мартинес, Андреас Кристенсен, Клеман Лангле, Эрик Гарсия и Микаил Файе - под угрозой продаж.

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Отмечается, что сейчас "Барселона" должна продать около десяти игроков, чтобы успеть войти в летнее трансферное окно с правилом 1/1 (тратить можно каждый заработанный евро).

Напомним, "Барселоне" нужно около 100 миллионов евро, чтобы не допустить ограничения на расходы средств.

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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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