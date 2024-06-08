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Реалу несколько раз предлагали отдать в аренду Гюлера, но клуб постоянно отказывал

Испания

Мадридцы – категоричны по этому вопросу

Реалу несколько раз предлагали отдать в аренду Гюлера, но клуб постоянно отказывал

Фото: Getty Images

Новина українською

"Реал" Мадрид несколько раз получал предложение отдать в аренду турецкого полузащитника Арду Гюлеру. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако "сливочные" имеют четкую позицию по отношению к хавбеку: он останется в клубе.

В настоящее время Гюлер сконцентрирован на Евро-2024. В то же время он рад остаться в Мадриде и продолжить борьбу за место в составе. Турок никогда не хотел покинуть “Реал”, даже в период отсутствия игровой практики.

Арда присоединился к "Реалу" в июле прошлого года. Мадридцы заплатили за него "Фенербахче" 20 миллионов евро.

На его счету шесть голов в 12 матчах в текущем сезоне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 30 миллионов евро.

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Реал (Мадрид) Арда Гюлер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 16:48
Все вірно . Якісний молодий гравець. Віні також декілька років чекав свого часу
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
08.06.2024 в 16:48
Все вірно . Якісний молодий гравець. Віні також декілька років чекав свого часу
Ответить
0
0

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