Реалу несколько раз предлагали отдать в аренду Гюлера, но клуб постоянно отказывал

"Реал" Мадрид несколько раз получал предложение отдать в аренду турецкого полузащитника Арду Гюлеру. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Однако "сливочные" имеют четкую позицию по отношению к хавбеку: он останется в клубе.

В настоящее время Гюлер сконцентрирован на Евро-2024. В то же время он рад остаться в Мадриде и продолжить борьбу за место в составе. Турок никогда не хотел покинуть “Реал”, даже в период отсутствия игровой практики.

Арда присоединился к "Реалу" в июле прошлого года. Мадридцы заплатили за него "Фенербахче" 20 миллионов евро.

На его счету шесть голов в 12 матчах в текущем сезоне.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 30 миллионов евро.