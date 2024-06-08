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Реалу несколько раз предлагали отдать в аренду Гюлера, но клуб постоянно отказывал
Мадридцы – категоричны по этому вопросу
Фото: Getty Images
"Реал" Мадрид несколько раз получал предложение отдать в аренду турецкого полузащитника Арду Гюлеру. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Однако "сливочные" имеют четкую позицию по отношению к хавбеку: он останется в клубе.
В настоящее время Гюлер сконцентрирован на Евро-2024. В то же время он рад остаться в Мадриде и продолжить борьбу за место в составе. Турок никогда не хотел покинуть “Реал”, даже в период отсутствия игровой практики.
Арда присоединился к "Реалу" в июле прошлого года. Мадридцы заплатили за него "Фенербахче" 20 миллионов евро.
На его счету шесть голов в 12 матчах в текущем сезоне.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 19-летнего игрока в 30 миллионов евро.
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