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Себальйос хочет покинуть Реал, но уход Крооса усложняет ситуацию

Испания

И понятно почему

Себальйос хочет покинуть Реал, но уход Крооса усложняет ситуацию

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27-летний полузащитник Дани Себальйос недоволен своим положением в "Реале". Футболист не входит в основной состав, поэтому количество его игровых минут разочаровывает. По данным Relevo, испанец надеется покинуть клуб этим летом.

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Но сделать это после ухода из команды полузащитника Тони Крооса становится труднее. Главный тренер Карло Анчелотти не хочет отпускать Себальоса из-за того, что может потерять аж 2-х игроков с одной позиции. Сообщается, что испанец сможет уйти из "Реала"летом только в случае поступления на него хорошего предложения.

Контракт Дани с клубом рассчитан до 30-го июня 2027-го года. В этом сезоне он провел за "Реал" 27 матчей, преимущественно выходя на замены.

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Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
relevo.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
08.06.2024 в 16:54
Как бек ап в проходных матчах сгодится.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
08.06.2024 в 16:54
Как бек ап в проходных матчах сгодится.
Ответить
0
0

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