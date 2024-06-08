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Себальйос хочет покинуть Реал, но уход Крооса усложняет ситуацию
И понятно почему
27-летний полузащитник Дани Себальйос недоволен своим положением в "Реале". Футболист не входит в основной состав, поэтому количество его игровых минут разочаровывает. По данным Relevo, испанец надеется покинуть клуб этим летом.
Но сделать это после ухода из команды полузащитника Тони Крооса становится труднее. Главный тренер Карло Анчелотти не хочет отпускать Себальоса из-за того, что может потерять аж 2-х игроков с одной позиции. Сообщается, что испанец сможет уйти из "Реала"летом только в случае поступления на него хорошего предложения.
Контракт Дани с клубом рассчитан до 30-го июня 2027-го года. В этом сезоне он провел за "Реал" 27 матчей, преимущественно выходя на замены.
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